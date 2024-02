1.550 madeirenses já participaram no Programa de literacia financeira

O ‘Programa Regional de Educação e Inclusão Financeira 2023-2025’ já abrangeu até à data 1.500 pessoas, com acções dinamizadas em todos os municípios da Madeira.

O projecto da Secretaria Regional de Inclusão e Juventude, dinamizado pela Direcção Regional da Cidadania e dos Assuntos Sociais, conta com a parceria das autarquias e das escolas regionais, tendo sido apresentado em seis Câmaras Municipais da Região: Funchal, Câmara de Lobos, Porto Santo, Ribeira Brava, Ponta de Sol e Santa Cruz. Esta manhã, foi a vez da autarquia da Calheta dar a conhecer o programa, numa sessão que contou com a presença da secretária da tutela, Ana Sousa.

A exclusão financeira é uma realidade que limita o potencial de crescimento e desenvolvimento de inúmeros cidadãos, especialmente aquelas que se encontram em situações de maior vulnerabilidade. Os programas de capacitação financeira e de participação cívica são duas forças motrizes que impulsionam a procura ativa de soluções para os desafios cada vez mais complexos Ana Sousa, secretária regional de Inclusão e Juventude

"Num cenário económico e digital que exige, cada vez mais, conhecimentos e competências direcionadas para uma gestão eficaz e segura dos orçamentos familiares", esta iniciativa foi pensada para providenciar essa informação aos madeirenses e envolve parcerias de referência como o Banco de Portugal, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões.

“Conhecer e compreender conceitos financeiros que permitam tomar decisões conscientes e acertadas é a base essencial para a gestão das finanças pessoais, familiares e até mesmo laborais”, sublinhou Ana Sousa.

Na Calheta, a apresentação do Programa Regional de Educação e Inclusão Financeira 2023-2025’ contou também com os contributos da vice-presidente da Câmara Municipal da Calheta, Doroteia Leça, e da gerente do Banco de Portugal na Madeira, Barbara Castro, e da diretora regional da Cidadania e dos Assuntos Sociais, Graça Moniz, que destacou a importância de famílias e das empresas estarem preparadas para gerir os riscos da transformação digital, do endividamento e sobreendividamento.