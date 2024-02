ARAE alerta para risco químico de tinta para pintar com os dedos 'Funny Fingers'

A Autoridade Regional das Actividades Económicas (ARAE) alerta para o risco químico da tinta para pintar com os dedos 'Funny Fingers', da marca Silka.

Refere que recepcionou na plataforma RAPEX - Sistema de Alerta para Produtos Perigosos não Alimentares, uma notificação de alerta relativa ao brinquedo da marca Silka, modelo P1.556-6 com o código de barras 8681917503185, distribuída através da plataforma electrónica WISH.

O brinquedo apresenta risco "químico aos utilizadores, dado conter o conservante 2-metilisotiazolin-3(2H)-ona (CAS No 2682-20-4) em vários níveis de concentração: - 0,00409% (ou seja, 40,9 mg/kg) na tinta branca; - 0,00158% (ou seja, 15,8 mg/kg) na tinta amarela; - 0,00513% (ou seja, 51,3 mg/kg) na tinta vermelha; - 0,00508% (ou seja, 50,8 mg/kg) na tinta azul; - 0,00130% (ou seja, 13,0 mg/kg) na tinta verde; - 0,00174% (ou seja, 17,4 mg/kg) na tinta preta", descreve a autoridade regional.

"Os níveis encontrados excedem o limite regulamentar de 0,25 mg/kg em brinquedos destinados a crianças com menos de três anos (Apêndice C do Anexo II da Diretiva 2009/48/CE). O produto não cumpre os requisitos da Directiva relativa à Segurança dos Brinquedos - Directiva 2009/48/CE de 18 de Junho, transposta para a ordem jurídica nacional pelo Decreto-Lei 43/2011 de 24 de Março", lê-se.

A concluir, alerta os potenciais consumidores na Região Autónoma da Madeira para a "não utilização deste produto".