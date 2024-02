Encontrado novo corpo que eleva para 10 os mortos no incêndio em edifício de Valência

A polícia científica localizou ontem um novo corpo no edifício do bairro de Campanar, em Valência, Espanha, onde se registou na quinta-feira um incêndio, elevando para 10 o número total de vítimas, informou a Delegação do Governo na Comunidade Valenciana.

Nas primeiras horas da manhã de hoje, agentes da brigada da polícia forense e judicial voltaram a entrar no edifício para o inspecionar e localizaram um novo corpo, para além dos nove encontrados na sexta-feira, que corresponde à única pessoa que estava desaparecida.

Foi ordenada a realização de autópsias e realização dos procedimentos necessários para a identificação das vítimas.

O processo de investigação das causas e consequências do incêndio estará abrangido pelo sigilo durante um mês a pedido do Corpo Nacional de Polícia para "garantir a boa conclusão das investigações destinadas no esclarecimento dos factos, bem como na preservação da privacidade das vítimas e dos seus familiares", segundo um comunicado do Tribunal Superior da Comunidade Valenciana.

Na quinta-feira, um incêndio de grandes dimensões deflagrou num edifício de 14 andares localizado numa área residencial de Valência. As chamas propagaram-se rapidamente e o edifício residencial ficou destruído.