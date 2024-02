Técnicos da Direcção Regional de Agricultura apoiam agricultores

No âmbito do reforço do apoio técnico aos agricultores madeirenses, a Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente, através da Direcção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, está a promover a realização de três acções de formação sobre podas e tratamentos de Inverno na cultura da macieira, de modo a dotar os participantes dos conhecimentos e das competências práticas que contribuam para a melhor qualidade e maior quantidade na produção. A primeira acção realizou-se hoje na Fajã da Ovelha e contou com a presença de 46 agricultores que receberam apoio de técnicos da Direcção Regional.

Para o director regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira, estas acções práticas revestem-se de “extrema importância para que a Região possa manter produtos que se distinguem pela sua qualidade”.

A cultura da macieira está presente na Região há já longos anos e assiste-se actualmente ao aumento da procura pelas variedades regionais, quer para o consumo em fresco, quer para a transformação em sidra. A esse propósito, é de relevar a inscrição no Registo Nacional de Variedades de Fruteiras (RNVF) das variedades Maçã Barral, Maçã Cara de Dama, Pêro Bico de Melro, Pêro Branco, Pêro Calhau, Pêro da Festa, Pêro Domingos, Pêro Focinho de Rato, Pêro da Ponta do Pargo e Pêro Vime.

As próximas acções de formação realizam-se em Santo António da Serra, a 2 de Março, e em São Jorge, no dia 16 de Março. Todas as acções têm início às 10 horas.

Os interessados devem contactar a Divisão de Assistência Técnica à Agricultura, através do número de telefone 291 211 260 ou do endereço de correio electrónico [email protected].