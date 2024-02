Equipa madeirense vence final europeia do Campeonato do Mundo de Criação de Jogos

Três madeirenses venceram hoje a Final Europeia do Campeonato do Mundo de criação de jogos - Game Jam Plus, entre 12 equipas finalistas oriundas da Eslováquia, Espanha, Polónia, Suécia e Portugal.

Beatriz Arraiol de Freitas, membro da equipa vencedora, responsável pela arte do projecto, explica que o jogo 'miausterchef' consiste "num gato que cozinha".

O jogo premiado conta com cinco níveis criados durante a Game Jam Plus. O objectivo da equipa é desenvolver mais níveis com diferentes culinárias de todo o mundo.

A GJ+ é a maior maratona mundial de desenvolvimento de jogos, cujo principal objetivo é inspirar e promover a economia criativa com novos jogos e empresas, contribuindo para o crescimento mundial do ecossistema dos videojogos e da indústria.

De acordo com a Business insider, "a indústria de jogos, 165 bilhões, foi em 2020 maior do que a de cinema e a de música combinadas".

A Game Jam Plus organiza mundialmente as maratonas regionais através das cidades sede de cada país, de onde saem os jogos que entram na fase de incubação para posterior seleção por Continente.

Após as Finais Continentais - Ásia, Europa, África, LATAM e Brasil, as equipas vencedoras passam à fase de aceleração, preparando-se para o Pitch Final e a apresentação na Grande Final Mundial, que se realiza no Brasil, em Junho deste ano.

Das 600 equipas mundiais que participaram nas Game Jams Regionais, 400 equipas participam nas finais continentais, sendo apenas 60, as que transitarão para a fase de aceleração.