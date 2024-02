O Seat Leon oferece uma combinação entre desempenho dinâmico, estilo sofisticado e tecnologia. Este segmento C oferece uma experiência de condução confortável em todos os trajectos.

O Seat Leon 1.0 TSI STYLE apresenta um design moderno e elegante, com linhas aerodinâmicas e detalhes sofisticados que o destacam na estrada. Os traços presentes no exterior alinham-se com o interior espaçoso e bem projectado, oferecendo conforto e conveniência para o condutor e os passageiros.

Relativamente ao desempenho na estrada, este veículo vem equipado com um motor TSI, 1.0 de 115 cavalos a gasolina e uma caixa manual de 6 velocidades, que lhe confere uma potência impressionante. Desfrute de uma condução suave e responsiva.

O veículo vem equipado com volante multifunções, travões de disco de 4 rodas. Computador de bordo, EBD, ESP, jantes de liga leve entre outros.

Este veículo está disponível no Megamotor por 13 900 euros, ou um financiamento desde 193,93 euros por mês, sem entrada inicial, com possibilidade de retoma mesmo com dívida e garantia de 18 meses por mútuo acordo*.

Para mais informações contacte o Megamotor através dos números 291934107 / 913454545 ou 913454540 ou então visite-os na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do caniço.

Encontre mais veículos em www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.