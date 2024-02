Curso Elementar em Cirurgia Cardíaca realiza formação na Madeira

O Serviço Regional de Saúde recebeu, pela primeira vez, uma formação ao nível da Patologia Valvular Aórtica, dedicada ao Módulo II do 2.º Curso Elementar em Cirurgia Cardíaca.

A formação realizada no âmbito do ‘VII Informal weekend’ contou com cerca de 24 internos de cirurgia cardíaca.

Organizada pelo Serviço de Cirurgia Cardiotorácica do Serviço de Saúde da RAM, SESARAM, EPERAM, em parceria com o Clube de Internos de Cirurgia Cardíaca, órgão da Sociedade Portuguesa de Cirurgia Cardíaca, a iniciativa decorreu, na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, contando com as presenças, na sessão de abertura, do secretário Regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, do presidente do Conselho de Administração do SESARAM, EPERAM, Herberto Jesus, e de outros profissionais de saúde.

Trata-se de “um encontro onde especialistas em cirurgia cardíaca e cirurgia cardiotorácica fazem palestras para os internos de uma forma mais próxima e mais informal, de modo a lhes ensinarem os vários procedimentos sobre a patologia em questão e também pequenos truques que saibam relativamente à parte mais prática das cirurgias”, explica Diogo Rijo, médico especialista em Cirurgia Cardiotorácica e diretor do Bloco Operatório.

Diogo Rijo refere que esta formação, por ser realizada de uma forma mais informal e num formato mais reduzido do que um congresso, permite que os internos tirem mais dúvidas e consigam interagir com os preletores e com os especialistas de uma forma muito mais próxima e muito mais direta.

Além da formação teórica da patologia da válvula aórtica e da aorta ascendente para os internos de cirurgia cardíaca de todo o país, foi contemplada a componente prática, com a implantação de uma prótese aórtica em corações de animais e em ambiente condicionado.

O encontro contou com oito preletores e outros convidados, entre os especialistas do SESARAM Diogo Rijo, Ricardo Ferraz, António Brazão, e o director do Serviço de Cirurgia Cardiotorácica, José Manuel Rodrigues, e de outras zonas do país, entre eles, José Neves, presidente do Colégio da Ordem de Cirurgia Cardiotorácica, João Pedro Monteiro, Hospital de Gaia, e Márcio Madeira, do Hospital de Santa Cruz.