Albuquerque volta a anunciar previamente as suas iniciativas oficiais como presidente do Governo

O presidente do Governo Regional em gestão, Miguel Albuquerque, visita esta sexta-feira, 23 de Fevereiro, às 11 horas, as novas instalações da empresa Unilift – Manutenção e Aluguer de Máquinas, Unipessoal Lda., ao Parque Empresarial da Ribeira Brava, lotes 10 a 12, Sítio Monte Gordo, Boa Morte, Ribeira Brava.

É o regresso dos anúncios prévios das iniciativas oficiais do chefe demissionário do Executivo, feitos pelos serviços da presidência da Quinta Vigia, depois de um período de quase um mês em que não houve convocatória para a comunicação social regional, embora Albuquerque não tenha suspendido as suas actividades. Apenas as manteve longe dos olhares dos jornalistas.

Refira-se que Miguel Albuquerque continua arguido por suspeitas de corrupção, embora não tenha sido ouvido até agora pela Justiça. Depois da sua demissão, lidera agora um Governo de gestão. É igualmente candidato às 'directas' do PSD em Março, antes de se saber a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa sobre se mantém este governo ou dissolve a ALM e convoca eleições Regionais antecipadas.