Confiança mostra estudo internacional que "comprova colapso do trânsito no Funchal"

A Coligação Confiança "expressa profunda preocupação com a capacidade do actual executivo em inverter o estado decadente do trânsito no Funchal, numa altura em que a cidade conquista o desprestigiante prémio da cidade mais congestionada de Portugal, ultrapassando Lisboa e Porto".

"Foi publicado o Índice de Tráfego Global Anual, calculado com base em dados de mais de 387 cidades em 55 países, e demonstra que, em 2023, que coloca o Funchal no 52° lugar a nível mundial das cidades com pior trânsito, liderando a Península Ibérica e suas Regiões Autónomas, neste desonroso ranking", refere através de uma nota de imprensa.

"O estudo mostra que os condutores funchalenses passaram uma média de 201 horas ao volante, com 71 horas em situações de pára-arranca devido a engarrafamentos, contribuindo para lançar mais de uma tonelada de dióxido de carbono para a atmosfera. O estudo identifica 30 de Novembro de 2023 como o dia com trânsito mais caótico e o período a evitar entre as 17h30 e as 19 horas", acrescenta.

Este cenário caótico contrasta com a gestão anterior da Coligação Confiança, onde apesar da existência das naturais dificuldades nesta área, a CMF foi a primeira entidade na região aprovar o Plano de Acção para a Mobilidade Urbana Sustentável, implementando vários projectos na rede viária, merecendo inclusivamente o reconhecimento por parte da Comissão Europeia com o principal prémio europeu de mobilidade". Coligação Confiança

"Lamentavelmente, sob a liderança do atual executivo do PSD, a mobilidade rodoviária dos cidadãos do Funchal tornou-se um verdadeiro pesadelo, caracterizado pela falta de planeamento, instabilidade nas lideranças com uma visível descoordenação e até algum desleixo. O investimento de recursos públicos na destruição de infraestruturas, como a ciclovia, em vez da implementação de soluções eficazes, é um reflexo da má gestão que prevalece na câmara municipal", acrescenta.

A Coligação Confiança insta as autoridades municipais "a tomarem medidas imediatas para reverter essa situação, priorizando o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos". Os vereadores da Confiança consideram ser essencial "um planeamento estratégico sólido e a implementação de políticas de mobilidade sustentáveis para garantir um futuro mais viável e harmonioso para o Funchal".

"O Índice de Tráfego Global Anual, promovido pela reputada marca de GPS TomTom, é um relatório que detalha as cidades com maior congestionamento a nível mundial e é divulgado anualmente,e desde 2010, para ajudar os condutores, cidades e responsáveis pelos transportes públicos a compreenderem as tendências de congestionamento de trânsito e a melhorar os engarrafamentos a nível global", conclui a mesma nota.