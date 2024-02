Booking perspectiva crescimento da procura do mercado alemão por Portugal

A Booking.com, plataforma 'on-line' de reserva de alojamento, perspectiva um aumento da procura por Portugal, em 2024, por parte do mercado alemão.

A gerente da área de Portugal e Cabo Verde da Booking.com, Louise Lijmbach, aponta que apesar de um abrandamento das reservas tendo em conta o panorama geopolítico, é esperado um aumento da procura do mercado alemão por Portugal.

Durante a mesa-redonda 'Dilema reservas directas vs. Online Travel Agencies: como integrar e concorrer', no 34.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, que decorre na cidade do Funchal, a responsável pela actuação da plataforma de vendas de alojamento na área portuguesa revela que o mercado da Alemanha subiu para a terceira posição no ranking de países que mais visitam Portugal.

Louise Lijmbach prevê também para este ano um aumento da procura por ofertas mais sustentáveis e amigas do ambiente.

Entre as novidades para os próximos tempos, anuncia a gerente da área de Portugal, está a integração da inteligência artificial em questionários com vista a facilitar, de forma personalizada, a procura, bem como a escolha dos clientes por parte de destinos e de alojamentos.

A mesa-redonda 'Dilema reservas directas vs. Online Travel Agencies (OTAs): como integrar e concorrer' pretende explorar como os estabelecimentos hoteleiros podem não apenas competir com as OTAs, mas também integrar essas plataformas de reserva na sua estratégia.

Para além de Louise Lijmbach, o painel conta com a participação de Pedro Dias de Sousa, director Comercial da Amazing Evolution, e Filipe Bonina, director de Marketing da DHM – Discovery Hotel Management.