Gonçalo da Câmara Pereira na Madeira de 21 a 25 de Fevereiro

O presidente Nacional do Partido Popular Monárquico (PPM), Gonçalo da Câmara Pereira, desloca-se à Madeira, entre os dias 21 e 25 de Fevereiro, no âmbito da campanha para as eleições legislativas nacionais de 10 de Março.

A notícia foi avançada pelo PPM Madeira, que divulgou a agenda da visita do dirigente nacional do partido.

De acordo com o programa, Gonçalo da Câmara Pereira tem chegada prevista ao aeroporto Cristiano Ronaldo, às 15 horas de quarta-feira, dia 21 de Fevereiro.

No dia 22, "no âmbito da mobilidade e continuidade territorial", às 15h30 visita ao Porto do Funchal (rampa de embarque desembarque, Lobo Marinho), com passagem pela marina do Funchal.

No dia 23, "no âmbito da protecção do mar e da nossa costa marítima", fará uma visita à praia Formosa e sua promenade, pelas 15h30.

Dia 24, "no âmbito de apoio aos pescadores e agricultores", às 10 horas, irá visitar ao Mercado dos Lavradores, com concentração na porta principal às 11 horas.

Dia 25, "no âmbito da protecção do ambiente", visita ao miradouro da Eira do Serrado, às 11 horas.

No mesmo dia, mas "já no âmbito da saúde", falará à frente à porta do Hospital Dr. Nélio Mendonça às 14h30, seguindo depois para a porta principal do Liceu Jaime Moniz, "no âmbito da educação".

Está prevista uma reunião "a agendar", com membros da direcção da Real Associação da Madeira e Porto Santo.

Haverá ainda um jantar convívio, em dia "a confirmar".