Mais um vídeo mostra populares a desafiarem ondas revoltosas

Um vídeo colocado na rede social Tik Tok, tal como tantos outros nas redes sociais, revelam o quanto as pessoas arriscam a vida por nada. No entanto, não foi possível confirmar a autenticidade da data e hora do vídeo em questão.

No caso em concreto, na Ponta do Sol, na zona do solário da praia, alguns optam por enfrentar o 'ricochete da ondulação' no calhau, apenas pela excitação. Não haverá outra explicação.

Na mesma zona, no sábado, um homem foi filmado em dificuldades após ter entrado no mar na zona do cais da Ponta do Sol. Isto sem contar os casos já referidos na Praia Formosa.