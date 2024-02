Casa da Cultura de Santana abre portas a duas novas exposições

A Casa da Cultura de Santana inaugura esta quinta-feira, 22 de fevereiro, duas exposições. Pelas 16 horas, o espaço abre portas a 'Ilustrações e Verdades', da autoria de Kosme Millán Rodríguez, e 'A Expressão da Natureza', de Diogo Gualter.

Além das obras artísticas, a Casa da Cultura apresenta um momento musical a cargo do núcleo local do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira.

O artista plástico Kosme Millán apresenta uma colecção de obras que reflectem a sua paixão pela pintura. Com diversas técnicas, as suas peças exploram as temáticas do retrato e da paisagem, revelando um universo rico em cores, formas e emoções. Já o fotógrafo Diogo Gualter explora uma visão única da natureza.

As exposições estarão em exibição até 5 de Abril.