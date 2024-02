Imaculado Coração de Maria acolhe estágios curriculares da APEL

A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria vai continuar a acolher, este ano, os estágios curriculares dos alunos do curso profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos da Escola da APEL, no âmbito de um protocolo firmado em 2022.

No âmbito do acordo, a instituição já acolheu quatro estagiários, dois em 2022 e outros dois em 2023, preparando-se agora para acolher mais dois alunos, que vão estagiar no período compreendido entre Março e Junho de 2024.

O presidente da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, Pedro Araújo, reuniu-se esta terça-feira, 20 de Fevereiro, com o professor Milton Aguiar, docente da Escola da APEL, para definir os termos e as condições dos próximos estágios.

Um dos futuros estagiários dará apoio aos serviços administrativos, na sede da Freguesia, enquanto o outro realizará o estágio no novo Espaço Geração Imaculado, antiga sede da Junta, localizado no Edifício Cuibem.

Pedro Araújo destaca que “esta tem sido mais uma forma da Junta apoiar a formação dos mais jovens, bem como estreitar relações com os seus parceiros estratégicos”.