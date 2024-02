Maria Inês Ornelas conquista troféu do 17.º Concurso de Acordeão no Festival FoleFest ‘2024

Maria Inês Ornelas arrecadou um troféu no 17.º Concurso de Acordeão, integrado no Festival FoleFest ‘2024, que decorreu entre os dias 8 e 13 de Fevereiro, em Lisboa. A jovem aluna do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira frequenta o 2º ano do Curso Profissional de Instrumentista no Conservatório.

Este evento é organizado pela Associação FoleFest, com o objectivo de promover e divulgar o acordeão de concerto em Portugal, através de diversos eventos, nomeadamente a organização de um Festival e Concurso de Acordeão realizados anualmente.

Este festival acontece desde 2007. A madeirense apresentou-se perante um júri internacional e repetiu o resultado do ano 2022, quando participou pela primeira neste evento. "Com suporte financeiro do programa Madeira2030 (Fundo Social Europeu), a Maria Inês demonstrou que continua no mais alto nível em Portugal e, numa categoria superior (‘C’ - concorrentes com as idades entre os 16 e 18 anos), subiu ao mais alto lugar do pódio", indica nota do Conservatório.