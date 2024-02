Temperatura média esteve 4 graus acima do habitual em Janeiro na Madeira

O mês de Janeiro foi mais quente do que o habitual na Madeira, registando uma temperatura média do ar que esteve 4 graus celsius acima do normal. Esta é uma das conclusões da síntese dos principais dados meteorológicos referentes ao primeiro mês de 2024 que foram hoje divulgados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), tendo em conta a informação cedida pela Delegação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na Região Autónoma da Madeira.

A temperatura média mais elevada no mês de Janeiro fixou-se nos 20,4 °C e foi registada curiosamente no norte da ilha: Porto Moniz. Já a temperatura média mais baixa foi estabelecida na estação do Pico do Areeiro (8,4 °C) naquele mesmo mês de Inverno.

Comparativamente às normais climatológicas de Janeiro, todas as estações para as quais foi possível disponibilizar esta informação (7 estações) apresentaram valores superiores, destacando-se o Santo da Serra com +4,5 °C de desvio face à normal desta estação. Destaca-se ainda, que a estação do Porto Moniz registou 7 dias com temperatura máxima superior a 25 °C, nota a DREM.

No que respeita às temperaturas máxima e mínima absolutas registadas no último mês, os extremos foram registados nas estações de São Vicente (28,4 °C no dia 27) e do Pico do Areeiro (-0,5 °C no dia 19). A DREM acrescenta que o dia 19 foi o mais frio em 16 estações.

Santo da Serra teve mais dias chuvosos mas em menor quantidade

Quanto à chuva, o valor mais elevado de precipitação total foi registado na estação meteorológica do Chão do Areeiro (328,4 mm), tendo sido no dia 14 que se observou o maior valor de precipitação diária nesta estação (111,4 mm). Contrariamente, o valor mensal mais baixo foi registado no Porto Santo/Aeroporto (65,2 mm).

Em comparação com a normal climatológica 1961-1990 do mês de Janeiro, destaca-se a estação do Santo da Serra com uma anomalia negativa da ordem dos 145,8 mm. A estação Funchal/Observatório destacou-se com o maior valor positivo em relação à normal (+70,0 mm).

Analisando os dias com precipitação (dias com chuva, chuvosos e muito chuvosos), conclui-se que o máximo de dias com chuva (dias com 0,1 mm de precipitação ou mais) foi registado na estação do Santo da Serra (25 dias), apesar da maior anomalia negativa referida anteriormente. O máximo de dias chuvosos (dias com 1,0 mm de precipitação ou mais) foi registado na estação do Pico do Areeiro (16 dias), e o número máximo de dias muito chuvosos (dias com 10 mm de precipitação ou mais), foi registado na estação do Pico Alto (10 dias), indica a DREM.

Relativamente à humidade do ar, em Janeiro de 2024, os valores médios mensais da humidade relativa do ar variaram entre 67% no Porto Moniz e Lugar de Baixo, e 88% em São Jorge. O valor mínimo diário da humidade relativa do ar (2%) foi registado nas estações do Pico do Areeiro, Lido e Quinta Grande em vários dias do mês de janeiro, e o valor máximo (100%) foi atingido em 10 estações, também em diferentes dias do mês de janeiro.

Rajada máxima foi de 143 km/h no Areeiro

Quanto ao vento, de entre as estações com anemómetro, foi na estação do Chão do Areeiro que se registou a maior intensidade média do vento (28,7 km/h), por outro lado, foi na estação do Monte/Quinta Jardins do Imperador que se registou a média mais baixa (5,3 km/h). A maior rajada do vento foi registada no dia 16 no Chão do Areeiro (143 km/h).

Mais horas de sol no Funchal do que o normal para Janeiro

A DREM analisou também a insolação (número de horas de Sol descoberto), indicador relevante para a produção solar e fotovoltaica, constatando que a máxima e mínima no mês de Janeiro foi de 142,3 horas no Funchal/Observatório e no Porto Santo 134,4 horas, sendo que os valores normais, são de 140,4 horas e 134,9 horas, respectivamente.

Os dados diários e valores acumulados no mês, referem-se a observações das 9h às 9h, sendo que a DREM utilizou as normais no período de 1971-2000 para as estações Porto Santo/Aeroporto e Funchal/Observatório. Para as restantes estações são utilizadas as normais no perído histórico compreendido entre 1961 e 1990.

A síntese desta informação pode ser consultada no dashboard disponibilizado pela DREM.