PSD 'cola' as denúncias anónimas ao PS

Todos os deputados do PSD que interpelaram Bruno Melim relacionaram as denúncias anónimas que levaram ao processo judicial que envolveu o Governo Regional com o PS.

Denúncias que, afirmou Jaime Filipe Ramos, "já não são anónimas" e que mostram que o PS pretende "ganhar com a justiça" o que não consegue em termos políticos.

Bruno Melim também deixou claro que não será com estas denúncias que o PSD irá vacilar e que está preparado para enfrentar o que for decidido para a Madeira pelo Presidente da República.