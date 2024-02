Estágio de esgrima fomenta intercâmbio de conhecimentos

Vários atletas de diferentes clubes regionais que se dedicam à esgrima marcaram presença num estágio com o treinador Eduardo Pereira, do Ginásio Clube Português. A iniciativa teve lugar nos dias 10, 11 e 12 de Fevereiro, tendo o Complexo Desportivo de Gaula e sala de Esgrima - Sebastião Herédia, no Funchal como palco desta partilha de conhecimentos.

Contribuíram para estes dias de formação os treinadores Ricardo Catanho, do C. D. 1º de Maio, e Péter Csáky, do C. D. R. Santanense e do C. S. J. Gaula.

Do programa fizeram parte o trabalho físico, mas também o trabalho técnico-táctico. Houve, igualmente, momentos para trabalhar com os treinadores e para intercâmbio e troca de experiências entre todos os envolvidos. "em prol do desenvolvimento da esgrima regional", refere a Associação de Esgrima da Região Autónoma da Madeira (AERAM), em comunicado.

"Apesar de todas as limitações orçamentais", a AERAM diz-se "ciente de que estas iniciativas são de extrema importância para a evolução dos nossos atletas, mas também para o desenvolvimento e motivação dos treinadores e diversos agentes desportivos".