Carro ardeu dentro de túnel da Ribeira Brava

Um carro incendiou-se, esta tarde, dentro do túnel da Ribeira Brava, o que causou grande aparato e complicou o trânsito naquela zona da via rápida, no sentido Ribeira Brava-Funchal.



Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol que extinguiram as chamas com o auxílio de um meio de pesado de combate a incêndios.

Além disso, também foi chamada uma ambulância, uma vez que uma das ocupantes da viatura sentiu-se mal, tendo posteriormente sido transportada para o centro de saúde da localidade.