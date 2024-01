Rafaela Fernandes reúne-se com representantes de associações de agricultores

A secretária regional de Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes, juntamente com o director regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira, reuniu-se hoje com representantes de várias associações de agricultores da Madeira.

No encontro, além de ter sido abordada a importância do associativismo para o desenvolvimento do sector primário, foi reiterado o trabalho crucial desenvolvido em conjunto entre Governo Regional da Madeira e Associações em benefício dos agricultores do sector, nomeadamente com o planeamento dos principais eventos do sector para o ano 2024, e o compromisso em reforçar a assistência técnica, onde será primordial a participação e envolvência das Associações.

A criação de sinergias entre GRM/Associações e Agricultores para a melhor aplicação dos apoios ao sector, nomeadamente do ORAM e de apoios comunitários foi outro dos assuntos colocados “em cima da mesa”, assim como o trabalho de aferição das necessidades de apoio técnico e de formação/informação aos agricultores para um programa único regional, que contemple as necessidades técnicas e a inovação agrícola.

A Promoção de um fórum de agricultura biológica, a realizar em parceria com a SRAA/Escola Agrícola da Madeira /Associações e a Universidade da Madeira e a valorização dos Campos Experimentais e Demonstrativos, de modo a dar a conhecer aos agricultores as boas práticas foram outros dois assuntos falados com os representantes das associações de agricultores.