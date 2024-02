64 acidentes, 16 feridos e 19 detenções na última semana nas estradas da Região

Um total de 64 acidentes é o balanço da sinistralidade rodoviária verificada na última semana, no período compreendido entre os dias 26 de Janeiro e 1 de Fevereiro, acaba de revelar, através de comunicado, o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira.

Deste número de sinistros resultou num total de 14 feridos ligeiros (9 no Funchal, 1 no Porto Moniz, 2 em Santa Cruz e 1 no Porto Santo) e 2 feridos graves, 1 no Funchal e 1 em São Vicente.

A grande maioria dos referidos acidentes de viação foram colisões (56), seguindo-se os atropelamentos (4), despistes (3) e outras tipologias não especificadas (1).

Também é de salientar que, no mesmo período, as operações de fiscalização rodoviária da PSP resultaram na materialização de "12 detenções por condução de veículo em estado de embriaguez, 5 detenções por condução sem habilitação legal, 1 detenção por desobediência recusa teste ao álcool e 1 detenção por desobediência carta apreendida".