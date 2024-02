Motociclista ferido em acidente na ‘Monumental’

Um motociclista ficou esta manhã ferido na sequência de colisão rodoviária ocorrida na Estrada Monumental, nas imediações do hotel Belmond Reid’s Palace, Funchal.

Do embate entre motociclo e viatura ligeira, o condutor do veículo de ‘duas rodas’ saiu combalido. A vítima, do sexo masculino e com cerca de 50 anos de idade, queixava-se de dores lombares quando foi socorrido pela tripulação de ambulância de socorro dos Bombeiros Sapadores do Funchal. Foi encaminhado às urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.