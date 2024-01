Homem atropelado na Estrada Monumental

Um homem foi atropelado há pouco na Estrada Monumental quando estaria a atravessar uma passadeira.

A PSP foi chamada ao local, ao mesmo tempo que os Bombeiros Sapadores do Funchal, que prestaram os primeiros socorros.

O acidente deu-se junto ao novo supermercado Continente pelas 8h10.

A faixa da Estrada Monumental, no sentido desde Câmara Lobos para o centro do Funchal e a montante da zona do acidente, teve de ser encerrada ao trânsito enquanto era prestado os primeiros cuidados.

A vítima de atropelamento, já após ser imobilizada em plano duro, já terá sido transportado ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.