"Afinal tínhamos razão", diz o PTP

"Afinal tínhamos razão, foram precisos anos, mas o tempo veio-nos dar razão", afirmou hoje Raquel Coelho em reação à megaoperação da Polícia Judiciária por por suspeita de crimes de corrupção no Governo na Madeira.

Em comunicado de imprensa dirigente do Partido Trabalhista recorda que "os casos que estão a ser investigados remontam a 2017" e que "já na altura os deputados do PTP no parlamento regional haviam denunciado e pedido uma investigação do Ministério Público sobre o assunto, mas que nada foi feito".

Raquel Coelho lamenta ainda que "os deputados José Manuel Coelho e Gil Canha tenham sido perseguidos pelos grupos económicos e pelo PSD com inúmeros processos de difamação, para os tentar silenciar e impedir que prosseguissem com as denúncias sobre a corrupção que assola os titulares políticos regionais e os principais empresários do arquipélago".

"O PTP espera que esta investigação não seja só um show-off por causa das eleições", rematou.