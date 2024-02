CE Levada vence Zona Madeira

O Clube Escola da Levada é o vencedor da Zona Madeira do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão de Voleibol, de Seniores Femininos. A equipa liderada pelo técnico Ricardo Silva venceu as oito partidas desta 1.ª Fase da prova, todas por 3-0, liderando a tabela classificativa com 24 pontos. Participaram na competição 5 equipas, nomeadamente, a AD Machico, CF Carvalheiro, CS Marítimo e CDEBS Santa Cruz.

A AD Machico classificou-se em 2.º lugar, com 5 vitórias e 15 pontos. O CF Carvalheiro ficou em 3.º lugar, com 3 vitórias e 10 pontos. O CS Marítimo classificou-se em 4.º lugar, com 3 vitórias e 8 pontos conquistados. O CDEBS Santa Cruz ficou em 5.º lugar com 1 vitória e 3 pontos.

O CE Levada ao vencer a Zona Madeira garantiu o apuramento para a ‘Série dos Primeiros’ da 2.ª Fase do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão, que correspondem aos jogos de acesso à 1.ª Divisão Nacional. A ‘Série dos Primeiros’ da 2.ª Fase do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão é composta por 6 equipas, as 4 melhores classificadas da 1.ª Fase de Portugal Continental, o representante da R. A. Açores e o representante da R. A. Madeira. A forma de disputa é todos contra todos, a duas voltas, sendo que o 1.º classificado desta ‘Série dos Primeiros’ é o Campeão Nacional da 2.ª Divisão e ascende à 1.ª Divisão Nacional, e o 2.º classificado irá disputar um play-off, à melhor de 3 jogos, com a equipa classificada em 3.º lugar na da Série A2 da 1.ª Divisão para decidir quem ocupa a última vaga na 1.ª Divisão Nacional. O sorteio desta 2.ª Fase do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão – Seniores Femininos está previsto para o dia 14 de Fevereiro e o início da competição para o dia 24 de Fevereiro.