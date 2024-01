Euro sobe após dados do crescimento da zona euro

O euro subiu ontem em relação ao dólar, após ter sido anunciado que a zona euro escapou à recessão no final de 2023 e registou um crescimento de 0,5% ao longo do ano.

Às 18:12 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,0834 dólares, quando na segunda-feira quase à mesma hora seguia a 1,0812 dólares.

A economia da zona euro teve um crescimento homólogo de 0,5% no ano de 2023, segundo uma primeira estimativa hoje divulgada pelo Eurostat.

De acordo com estes dados, a economia da zona euro registou uma estagnação no último trimestre de 2023, com um crescimento nulo, depois de ter recuado 0,1% no trimestre anterior.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio do euro em 1,0846 dólares.

Divisas................ontem...........segunda-feira

Euro/dólar............1,0834.................1,0812

Euro/libra............0,85456...............0,85250

Euro/iene.............160,15.................159,65

Dólar/iene............147,83.................147,66