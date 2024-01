Polícia Marítima apreende nove armadilhas de pesca na zona do Caniçal

A autoridade Marítima Nacional informou, através de comunicado, que elementos do Grupo de Mergulho Forense do Comando-local da Polícia Marítima do Funchal apreenderam hoje nove armadilhas de pesca, no decorrer de uma acção de fiscalização na zona do Caniçal, na ilha da Madeira.

​"Durante esta acção foram detectadas nove armadilhas de pesca, denominadas de "covos", que não estavam identificadas, tendo a Polícia Marítima elaborado o respectivo auto de notícia e apreendido, como medida cautelar, as artes de pesca", esclarece a autoridade.

Nesta acção de fiscalização estiveram empenhados quatro elementos do Comando-local da Polícia Marítima do Funchal, apoiados por uma embarcação.