Advogados com acesso total às provas indiciárias do MP

Os advogados de defesa dos três arguidos detidos no âmbito do processo de alegada corrupção na Madeira exigiram acesso total às provas indiciárias do Ministério Público com base no fim do segredo de justiça interno.

São mais de 30 caixas com documentos recolhidos durante a investigação que contou com mais de 130 buscas domiciliárias e não domiciliárias em cerca de 60 locais, 45 dos quais na Madeira.

Paulo Sá e Cunha, advogado de Pedro Calado, André Navarro de Noronha, a representar Custódio Correia, e Raul Soares da Veiga, a defender Avelino Farinha, vão ter acesso a todas as provas já amanhã.