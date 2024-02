"Plano de Bem-estar em demência" estará em debate no Bairro da Nazaré

No próximo dia 23 de Fevereiro, das 14h às 18h, irá realizar-se no Funchal o Workshop "Plano de Bem-estar em demência: A aplicação de um novo modelo de prestação de cuidados", com a terapeuta ocupacional e Doutorada em Saúde Pública, Patrícia Paquete.

"O Workshop tem o custo de 30€, será realizado na Delegação da Madeira da Alzheimer Portugal, no Complexo Habitacional da Nazaré (por detrás da Farmácia da Nazaré) e com as inscrições a terem de ser realizadas através deste e-mail: [email protected]".

Um Workshop "direcionado a todos os profissionais que trabalhem com Pessoas com Demência", informa a associação.

Recorda que "o número de pessoas com demência a viver em instituições continua a aumentar", salientando que "as equipas de prestação de cuidados sentem cada vez mais a pressão de ter de chegar a muita gente, enquadradas num modelo de prestação de cuidados totalmente centrado na tarefa e por isso indutor de mal-estar de quem recebe e de quem presta os cuidados".

Por isso, acreditam que "mudar a cultura organizacional de prestação de cuidados é urgente! Neste workshop de 4 horas será dada a conhecer a Abordagem centrada na pessoa e como é possível aplicar um novo modelo de prestação de cuidados e a cultura organizacional", explicam a ideia por trás desta organização.