Para o Chega e para Miguel Castro o suspense ou tabú de Ireneu Barreto em não querer confirmar o que conversou com o Presidente da República, preferindo manter o Governo Regional em gestão, "só faz sentido", vincou, "se for para dissolver a Assembleia Legislativa e ir para a eleições", caso contrário, na opinião do líder do Chega na Madeira, "teria convidado o PSD a indicar um novo governo", reagiu ao anúncio desta tarde de Ireneu Barreto.

O actual Governo Regional vai manter-se em funções de gestão, anunciou o Representante deixando ao Presidente da República a última decisão sobre o futuro do executivo, nomeadamente a dissolução da Assembleia Legislativa da Madeira a partir de 24 de Março, o que abre caminho a novas eleições legislativas regionais.

"Subentende-se das suas palavras isso mesmo, depois Marcelo Rebelo de Sousa falará. Se assim não for, não faz muito sentido", disse, lamentando a crise política em vigor lembrando que perante o actual quadro o seu partido sempre defendeu um novo acto eleitoral porque "sempre achamos que esta coligação nunca iria dar a sustentabilidade governativa para quatro anos".

Fruto das eleições de 23 de Setembro de 2023 o Chega elegeu quatro deputados e tem a expectativa de que esse número de parlamentares cresça.