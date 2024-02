Marítimo apresenta uma alteração para a recepção ao Porto B

Para o encontro da 22.ª ronda da II Liga, o Marítimo, que parte em quarto lugar com 37 pontos, vai entrar em campo com uma alteração em relação à equipa utilizada na vitória diante do Paços de Ferreira (2-1).

O médio Diogo Mendes é a novidade na formação inicial, para saída do avançado José Bica, que apesar de ter vindo a ser uma aposta recorrente do técnico Fábio Pereira, não consta na convocatória, nem no boletim clínico do clube, que conta apenas com Zainadine e Edgar Costa.

Eis o onze inicial do Marítimo: Amir Abedzadeh, Igor Julião, Rodrigo Borges, Diogo Mendes, Lucas Silva, Euller Silva, Bruno Xadas, Júnior Almeida, Fábio China, Guirassy e Higor Platiny.

O Porto B irá a jogo com: Francisco Meixedo, Romain, Braima, Wendel Silva, Martim, Vasco, Rodrigo, Gabi, Bernardo Folha, Gui e Marcus.