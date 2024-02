'Mollis', contra os rótulos e pressão social, para ver no Art Center Caravel

Ontem, dia 16 de Fevereiro, foi inaugurada, no Art Center Caravel, a primeira exposição individual de Micaela Martinez, intitulada 'Mollis - Sobre Pressão'

A mostra explora "as complexidades da identidade num mundo permeado por expectativas e rótulos predefinidos". Inspirada na palavra latina "mollis", que significa "mole", 'Mollis - Sobre Pressão' revela "a pressão constante para nos encaixarmos, transformando-nos em seres maleáveis". "Cada obra reflete a perda gradual da nossa essência enquanto nos adaptamos para corresponder a padrões impostos, fragmentando-nos sob a pressão de rótulos simplistas", pode ler-se na nota de apresentação da exposição.

Refira-se que esta inciativa, que marca estreia da jovem Micaela Martinez, de 17 anos, conta com o apoio do programa Erasmus Plus da União Europeia.

Gostaria muito de dar a conhecer esta exposição ao máximo de pessoas possível, pois considero este momento como um marco importante na minha trajetória artística. Além disso, pretendo inspirar outras pessoas, especialmente os jovens, a perseguir os seus objetivos, destacando a importância da autenticidade na busca pela identidade. Micaela Martinez

'Mollis - Sobre Pressão' pode estará patente na galeria, sita ao n. 60 da Rua de Santa Maria, no Funchal, até 4 de Abril de 2024 e pode ser visitada entre as 11 e as 19 horas, de segunda à sexta-feira, e até às 17 horas, no sábado.