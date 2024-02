Justiça e futebol misturam-se nos destaques da imprensa nacional

Bom dia. Início da semana com temas da semana passada, misturando-se os casos de justiça no futebol e o futebol jogado e falado, mas também outros temas de relevo na sociedade, entre as quais as eleições açorianas de ontem.

No Correio da Manhã:

- "Operação 'Pretoriano'. 'Macaco' combinou pancadaria por whatsapp. Mensagens no telefone de Catão tramam super dragão"

- "Benfica-Gil Vicente (3-0). Águias agarram liderança"

- "Sporting. Leões irritados por perderem primeiro lugar na 'secretaria'"

- "FC Porto. Pinto da Costa recandidato com apoio de Conceição e abraço a Madureira"

- "Açores. AD vence sem maioria e fica refém do Chega, que dispara"

- "Madeira. Rascunho revela financiamento partidário"

- "Protestos vão continuar. MAI denuncia ao MP 'extremistas' nas polícias"

- "Certificados de aforro. Irmãos vencem estado em caso de 67 mil euros"

- "Delinquência. 123 jovens internados por 410 crimes graves"

- "Cadeia de Caxias. Entrada de duplo homicida travada"

No Público:

- "Só 8% das crianças em acolhimento têm a adoção como projeto de vida"

- "Açores. AD venceu mas ficou a três deputados da maioria absoluta"

- "Polícias. Protesto leva Governo a optar pelo confronto aberto"

- "Legislativas de março. Guia para acompanhar os debates nas televisões"

- "Entrevista: 'Somos uma empresa familiar', diz CEO da Bial"

- "Pinto da Costa. O presidente que deseja somar 46 anos à frente do FC Porto"

- "Entrevista sobre o Global Media. Marco Galinha: 'Admito manter um DN a perder entre 500 e 700 mil euros por ano'"

- "Estudo analisa 19 países. Evolução de Darwin relegada para segundo plano nas escolas em Portugal e na Europa"

No Jornal de Notícias:

- "PRR já financiou 38 mil contratos de trabalho"

- "'O meu currículo está provado', Pinto da Costa formaliza recandidatura à liderança do FC Porto e critica Villas-Boas. Sérgio Conceição marcou presença"

- "AD vence nos Açores mas não alcança maioria absoluta"

- "Polícias. Ministro ataca indisciplina e agentes ameaçam endurecer luta"

- "Super Dragões. Madureira vai explicar a juiz mensagens nos telemóveis apreendidos"

- "Matosinhos. Nadadores salvam mais fora da época balnear"

- "Chaves. Água das termas aquece edifícios"

- "Médio Oriente. EUA dizem que raides são 'começo' da retaliação"

- "Legislativas. Maratona de debates arranca hoje na TV"

- "Liga. Águia domina galo adormecido e chega do topo"

No Diário de Notícias:

- "Investigação criminal da PJ comprometida. Inspetores sem acesso a bases de dados do ex-SEF"

- "Cantoneiros: 'Só custam os primeiros dois dias. Depois, o cheiro entranha-se"

- "Protesto das forças de segurança. PSP e GNR não apresentaram ainda propostas para aumentos salariais"

- "Açores. Coligação PSD-CDS-PPM vence eleições. Chega é o partido que mais cresce"

- "Rui Patrício. Morreu, no Brasil, o último ministro do Estado Novo"

- "Onde estava há 50 anos? Jorge Morais, jornalista"

- "Legislativas 2024. Maratona começa hoje: 30 debates, cinco estreantes, três veteranos"

- "Trabalho. Contratos para estafetas Uber Eats? 'Parece positivo, mas pode não ser'"

No Negócios:

- "Mark Bourke, CEO do Novo Banco: 'Podemos olhar para bancos pequenos'"

- "Conversa Capital. Rui Baleiras [coordenador UTAO]: 'O TGV é um investimento muito discutível'"

- "'Almofada' das pensões já vale quase 300 milhões de euros"

- "Investidor privado. Bafo do dragão será novo sinal de sorte para os mercados?"

- "Preços da manteiga, açúcar e cacau sobem com a crise climática"

No O Jornal Económico:

- "Com travão na habitação, bancos reforçam campanhas de crédito ao consumo"

- "'Continuamos confiantes' na compra do banco da CGD em Cabo Verde [Sohail Sultan, presidente do grupo iib]"

- "Aliança Democrática vence eleições nos Açores: Maioria absoluta só com o Chega"

- "Officetotal em vias de comprar 'JN' e TSF"

- "'Estou pessimista sobre o impacto do 'simplex' urbanístico na crise de habitação'. Gonçalo Reino Pires, Of Counsel da Uría Menéndez"

- "Topo da Agenda: 'earnings season' marca a semana"

- "Bancos registam lucros recorde com juros em alta"

No O Jogo:

- "FC Porto: 'Não basta dizer que se sonhou com a cadeira de sonho...', Pinto da Costa puxa do currículo na apresentação da candidatura"

- "Benfica-Gil Vicente 3-0. Águias metem prego a fundo na operação Stop"

- "Braga-Moreirense 1-0. Abel Ruiz mantém Vitória à distância"

- "Vizela-V. Guimarães 0-1. André Silva ficou e decidiu"

- "Sporting. Calendário complica reagendamento do duelo com o Famalicão. Jogo pode disputar-se em... maio"

No A Bola:

- "Benfica-Gil Vicente (3-0). Quem é o rei agora? Arthur Cabral volta a marcar e a jogar bem e o Benfica é o novo líder à condição"

- "FC Porto. [Eleições] Pinto da Costa. Villas-Boas"

- "Sporting. O impacto de Famalicão no planeamento e no moral dos leões"

- "SC Braga- Moreirense (1-0). Abel Ruiz marca e segura quarto ludar"

- "Brasil. Abel Ferreira perde supertaça nos penáltis"

- "Inglaterra. Chelsea-Wolves (2-4). Pedro Neto arrasa defesa dos 'blues'"

- "Arsenal-Liverpool (3-1). Liderança dos 'reds' encurta"

E no Record:

- "Benfica-Vil Vicente (3-0). Águia à solta"

- "FC Porto. Conceição com Pinto da Costa"

- "Leões sem datas até finais de abril. Partida em Famalicão pode arrastar-se para depois 30.ª jornada"

- "Polícias mantêm ameaça. Ministro prometeu que futebol não volta a parar"

- "Governo abre processos às baixas súbitas de Famalicão"

- "Leixões-Nacional e Feirense-AC Viseu adiados"