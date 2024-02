Líder do Hezbollah quer que Líbano tenha um Exército forte

O líder do grupo xiita libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah, advogou hoje que o Líbano possua um Exército "forte" e acusou os EUA de impedir que os militares libaneses possuam mísseis para ajudar a proteger o país.

"Pedimos que o Exército libanês seja forte e com capacidades, mas quem impede isto, que o Exército do Líbano tenha mísseis de dissuasão que protejam o Líbano? Os EUA", afirmou o secretário-geral do movimento durante um discurso transmitido pela televisão.

O clérigo defendeu que os exércitos são "necessários" e que não afasta a existência de "resistência popular", que no caso do Líbano "conseguiu proteger o território" e também mudar a imagem que o mundo tinha das forças israelitas.

Desde há quatro meses que o Hezbollah protagoniza fortes confrontos fronteiriços com Israel, nos quais o exército libanês não participa ativamente, como já ocorreu durante a guerra que as partes tiveram em 2006.

As declarações de Nasrallah ocorrem quando decorrem esforços diplomáticos para baixar a tensão, centrados na eventual saída da formação xiita das áreas próximas da fronteira e a sua substituição pelas forças armadas libanesas, entre outros pontos.

O Exército libanês é uma das instituições que mais sofreu com a grave crise económica no Líbano e sobrevive em boa medida graças a donativos de Estados como os EUA e o Qatar.