Israel diz ter atacado mais de 3.400 alvos do Hezbollah no Líbano desde Outubro

O exército israelita contabilizou ontem mais de 3.400 alvos ligados ao Hezbollah atingidos no sul do Líbano desde o início do conflito, em Outubro, contra o movimento islamita palestiniano Hamas na Faixa de Gaza.

"Desde o início da guerra, atacámos mais de 3.400 alvos do Hezbollah no sul do Líbano", declarou o porta-voz do exército, Daniel Hagari, numa conferência de imprensa, acrescentando que 200 "terroristas e comandantes" foram mortos no mesmo período.

O exército disse também ter atingido mais de 50 alvos ligados ao Hezbollah na Síria desde Outubro.

"Também atacámos as infraestruturas do Hezbollah na Síria", declarou Daniel Hagari na conferência de imprensa. "Atacámos mais de 50 alvos no solo e no ar", acrescentou. O exército israelita raramente admite operações na Síria.