Exército divulga vídeo que diz mostrar líder do Hamas em Gaza em fuga num túnel

O Exército israelita divulgou hoje um vídeo que diz mostrar o chefe do Hamas em Gaza, Yahya Sinwar, em fuga num túnel em 10 de outubro, três dias depois do ataque do movimento islamita palestiniano a Israel.

As imagens provêm de uma câmara de vigilância descoberta durante uma operação das forças especiais, disse o porta-voz do Exército, Daniel Hagari, em declarações transmitidas pela televisão.

Yahya Sinwar é considerado por Israel o arquiteto do ataque sem precedentes em 07 de outubro do movimento islamita palestiniano Hamas no sul do Israel, que retaliou.

Território palestiniano ocupado por Israel há mais de 50 anos e governado pelo Hamas desde 2007, Gaza é agora o epicentro do conflito que opõe o país ao Hamas e que já matou cerca de 30 mil pessoas, a maioria civis, segundo o movimento islamita palestiniano, considerado uma organização terrorista por Israel, Estados Unidos e União Europeia.

De acordo com o Exército israelita, o vídeo mostra o chefe do Hamas em Gaza a fugir com os filhos e uma das suas mulheres.

"Este vídeo ou qualquer outro não é o que realmente importa. O que é importante é a informação que recolhemos que nos permitirá encontrar altos funcionários do Hamas e os reféns", afirmou o porta-voz Daniel Hagari, sem precisar o lugar onde as imagens foram captadas.