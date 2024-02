Candidato da CDU ao Parlamento Europeu visita a Madeira esta sexta-feira

João Oliveira, candidato pela CDU ao Parlamento Europeu, vai visitar a Madeira, esta sexta-feira, dia 16 de Fevereiro, com o intuito de abordar "o muito que está por fazer na recuperação das zonas mais atingidas pela catástrofe do 20 de Fevereiro de 2010".

De acordo com a CDU, da agenda de João Oliveira consta, a partir das 12 horas, uma visita ao Poço do Morgado, no Trapiche, e na Rua Dr. Eleutério de Aguiar, na freguesia de Santo António, para se inteirar dos problemas ainda por resolver desde a aluvião de 2010. Já na parte da tarde vai passar pelas Escadinhas do Pico do Cardo de Dentro e no Caminho do Moinho.

Já ao fim da tarde, no Espaço CDU, à Rua João de Deus, no Funchal, João Oliveira participará num painel sobre o tema 'A continuidade territorial esquecida. Os transportes a que deveríamos ter direito nas ilhas'.