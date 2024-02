Jackpot de 73 milhões de euros no próximo sorteio do Euromilhões

Nenhum apostador acertou na chave vencedora, do sorteio n.º 014/2024, do Euromilhões. Na próxima terça-feira, 20 de Fevereiro, está previsto um 'jackpot' no valor de 73 milhões de euros.

Conheça a chave vencedora do Euromilhões Já é conhecida a chave do sorteio número 014/2024 Euromilhões, desta sexta-feira 16 de Fevereiro. O conjunto premiado é composto pelos números 8 - 13 - 14 - 24 - 26 e as estrelas 1 e 2.

Ainda assim, cinco apostadores em Portugal conquistaram um quarto prémio no valor de 985, 57 euros.