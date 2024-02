Já é conhecida a chave do sorteio número 014/2024 Euromilhões, desta sexta-feira 16 de Fevereiro. O conjunto premiado é composto pelos números 8 - 13 - 14 - 24 - 26 e as estrelas 1 e 2.

Já é conhecido, também, o código do M1lhão (sorteio número 007/2024). Será premiado com um milhão de euros o apostador com o código TQQ 36612.