O sorteiro do Euromilhões desta terça-feira não teve nenhum totalista. Por essa razão, teremos jackpot no sorteio da próxima sexta-feira, estanto em jogo um primeiro prémio no valor de 39 milhões de euros.

Já no sorteio de hoje, para Portugal veio apenas um terceiro prémio, no valor de 19 mil euros. Houve dois apostadores de outros países que repartiram o segundo prémio, com 252 mil euros para cada um.