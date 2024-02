Autoridades de Moscovo avisam contra manifestações não autorizadas após morte de Navalny

As autoridades de Moscovo alertaram hoje os residentes da capital russa contra quaisquer manifestações não autorizadas, após o anúncio da morte do opositor do Kremlin Alexei Navalny.

"Organizar ou realizar reuniões não autorizadas, convocar e participar em tais eventos constitui uma infração administrativa", lembrou a Procuradoria-Geral de Moscovo, avisando que atuará "contra qualquer violação da lei".

Na Rússia, qualquer crítica pública ao poder é punível com prisão.

Em várias cidades do país, porém, os russos fizeram fila para depositar flores aos pés dos monumentos às vítimas da repressão política durante a URSS, em homenagem a Alexei Navalny.

Na ponte Bolshoi Moskvoretsky, a poucos passos do Kremlin, em Moscovo, as pessoas colocaram vasos de flores no local onde o opositor Boris Nemtsov foi morto em 2015.

No centro de Moscovo, as pessoas faziam fila para colocar rosas na Pedra Solovetsky, um monumento às vítimas da repressão política, mesmo ao lado de Lubyanka, a sede da polícia de informações soviética, KGB, agora FSB.

"Caros cidadãos, por favor, dispersem", gritou um agente da polícia através de um megafone, em imagens de um vídeo partilhado nas redes sociais.

Pelo menos um jovem foi detido pela polícia, por segurar uma placa onde estava escrito "Assassinos".

Em Kazan, cerca de 20 pessoas reuniram-se e colocaram flores junto a um retrato de Alexei Navalny.

Em Novosibirsk, na Sibéria, as forças de segurança fecharam completamente o perímetro à volta de um monumento às vítimas da repressão política.

Navalny, um dos principais críticos de Vladimir Putin, morreu na prisão, segundo o serviço penitenciário federal da Rússia.

O opositor russo, de 47 anos, estava numa prisão no Ártico, para cumprir uma pena de 19 anos de prisão sob "regime especial" e, segundo aqueles serviços, sentiu-se mal depois de uma caminhada e perdeu a consciência.

Até ao momento, a equipa de Navalny não confirmou esta informação, mas destacados dirigentes ocidentais e os apoiantes do opositor responsabilizam o presidente russo, Vladimir Putin, pela sua morte.