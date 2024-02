Rui Costa afirma que Di María e Rafa abdicaram de milhões para estar no Benfica

O presidente do Benfica, Rui Costa, afirmou hoje que Di María e Rafa abdicaram de milhões de euros para estarem nos lisboetas e considerou Aursnes o melhor lateral-direito da primeira volta da I Liga de futebol.

"Percebo que haja muita questão à volta de Rafa e de Di María, porque estão a acabar contrato. Para poderem estar hoje no Benfica, abdicaram de muitos milhões de euros. O Di María, que tinha acabado de se sagrar campeão do mundo, abdicou de grandes contratos para poder voltar a vestir a nossa camisola", salientou, em entrevista à BTV.

Rui Costa abordou a situação dos dois avançados benfiquistas numa entrevista sobre o mercado de janeiro do clube, que culminou em 31 de janeiro com quatro contratações e sete saídas do plantel do campeão nacional Benfica, a meio da presente temporada.

"O Rafa teve, no início desta época, enormes propostas para sair do Benfica. Houve um compromisso das duas partes, em que o Rafa rejeitou propostas enormes para sair nessa fase e em que o Benfica prescindiu de valores, arriscando que saísse a custo zero no final da época. Tem sido uma das grandes épocas dele e o compromisso tem sido exemplar. Estarem a representar o Benfica nestas condições merece o nosso respeito e aplauso. Devemos estar gratos aos dois e veremos o que acontece no final da época", garantiu.

Uma das críticas mais feitas às movimentações do Benfica no mercado de janeiro foi a falta de um reforço para a lateral-direita, que possa concorrer com o dinamarquês Bah, sobretudo após a lesão, colmatada pelo 'bombeiro' e polivalente norueguês Aursnes.

"Avaliamos muito mais se está na posição certa ou não do que se está a jogar bem em determinada posição ou não. A crítica diz que a posição de origem dele é a de médio-esquerdo. Ele nunca foi contratado para essa posição, foi para médio-centro e essa foi a posição onde ele menos jogou. Ele tem capacidade de desempenhar várias posições com a espetacularidade que tem desempenhado. Para mim, foi o melhor lateral-direito do ano em Portugal, com prestações sempre elevadíssimas", apontou o ex-futebolista.

Rui Costa revelou que, internamente, chegou a falar-se da possibilidade de contratar mais uma opção para a lateral-direita, uma ideia abandonada quando se percebeu que Bah estava prestes a recuperar totalmente da lesão, devido ao rendimento de Aursnes.

"Olha-se para o Fredrik como um 'joker' no nosso plantel e ele consegue efetivamente jogar bem em todas as posições. Estamos salvaguardados nessa posição e não temos problemas para o médio-esquerdo se o Aursnes jogar a lateral. Construímos um plantel forte, equilibrado e com potencial para lutar por todos os objetivos que temos", frisou.

O ponta de lança brasileiro Arthur Cabral tem revelado, nos últimos duelos, melhorias no capítulo da finalização, após sofrer muitas críticas intensas no universo 'encarnado' exigente, que levam Rui Costa a explicar as necessidades de adaptação de futebolistas.

"O Arthur Cabral fez golos toda a vida e tínhamos a convicção de que também os iria fazer aqui, mas jogar no Benfica é difícil. A responsabilidade é enorme e é natural que nem todos consigam convencer toda a gente na primeira aparição. Cada jogador novo é logo avaliado pelo adepto ao primeiro toque na bola ou ao primeiro erro. Sente logo que está num clube de dimensão enorme e o estado do jogador é que irá ditar sempre quanto tempo precisa para estar integrado. É preciso dar algum tempo", especificou.

O Benfica lidera a I Liga portuguesa de futebol, com 51 pontos, embora com mais um jogo do que o Sporting, segundo, com 49, visitando no domingo, às 20:30, o Vitória de Guimarães, quinto, com 39, com arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora.