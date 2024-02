Ficou ferido ao cair de escadote em obra no Funchal

Um trabalhador ficou ferido ao cair de escadote numa obra a decorrer à Rua Imperatriz Dona Amélia, no Funchal. A vítima, com 51 anos de idade, queixava-se de dores lombares e num joelho, na sequência da queda sofrida sobre zona de degraus. Foi socorrido e encaminhado às urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelos Bombeiros Sapadores do Funchal.