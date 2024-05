170 operacionais participaram em sessões formativas sobre 'Trauma Psicológico em Eventos Críticos'

Foram 12 as sessões ministradas pelo Serviço Regional de Proteção Civil sobre 'Trauma Psicológico em Eventos Críticos' que abrangeram um total de 170 operacionais afectos a diversos Agentes de Proteção Civil da Região.

De acordo com nota à imprensa, estas foram sessões mais práticas, que visaram facilitar não só o desenvolvimento pessoal dos intervenientes mas também dotando-os de mais estratégias para ultrapassar/lidar com riscos de natureza psicossocial inerentes à profissão. Ao longo das sessões foram abordados tópicos como 'Desafios na operacionalidade das equipas e corporações', 'Gestão emocional do stress e do trauma' e o 'desenvolvimento e treino da resiliência', de forma a dar continuidade ao trabalho ecfetuado.

"O SRPC, IP-RAM considera que estes temas devem ser abordados regularmente, uma vez que a gestão do stress associado em acidentes críticos não envolve apenas a intervenção sobre as necessidades psicológicas dos outros, mas também sobre a atenção que deve recair sobre as vítimas terciárias, ou seja, os profissionais de socorro e salvamento", termina.