PCP insiste na concretização das medidas de protecção pós 20 de Fevereiro

Hoje, nas visitas e contactos realizados nas zonas do Poço do Morgado, Curral Velho, Moinho e Vasco Gil, a delegação que integrou candidatos da CDU pela Madeira às próximas eleições de dia 10 de Março para a Assembleia da República e João Oliveira, membro da Comissão Política do PCP e primeiro candidato da CDU às eleições para o Parlamento Europeu, constatou o abandono das populações por parte do poder político nacional e regional.

“Apesar da existência da Lei de Meios e da mobilização de cerca de 1200 milhões de euros de verbas de Fundos Comunitários, do Orçamento do Estado e do Orçamento Regional, a verdade é que ficaram por fazer obras essenciais, ao mesmo tempo que foram desperdiçados fundos avultados em obras desnecessárias ou irrelevantes para as populações”, refere o partido em comunicado de imprensa.

Entende a CDU que a política de direita, quer na sua expressão nacional, quer na sua expressão regional, tem deixado para trás a resposta às necessidades dos trabalhadores e das populações, sacrificando-a perante a satisfação dos interesses dos grandes grupos económicos.

“Também aqui na Região Autónoma o aumento de salários e pensões, a valorização dos trabalhadores e o combate à precariedade, o investimento público no acesso à saúde e à habitação, o investimento numa escola pública de qualidade são questões centrais para os trabalhadores e as populações, questões às quais os governos da República e o governo regional não têm dado de resposta”. Candidatura da CDU

O compromisso da CDU, conforme continua a nota enviada, é o de continuar a bater-se pela resposta a estes problemas, seja no Parlamento Regional, na Assembleia da República ou no Parlamento Europeu.