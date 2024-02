‘Madeira Primeiro’ critica mais uma prorrogação da linha aérea inter-ilhas

Assinalando “a incúria, a irresponsabilidade e a falta de respeito” que o Governo da República tem tido para com a população do Porto Santo, o cabeça-de-lista pela coligação “Madeira Primeiro”, Pedro Coelho, criticou, hoje, o facto do Estado ter optado, ao que parece, por mais uma prorrogação na linha aérea Madeira – Porto Santo, neste caso até 22 de Abril, ao invés de assumir, conforme já por diversas vezes prometeu, uma solução estável e a médio prazo para esta ligação inter-ilhas.

“Uma falta de compromisso que prejudica, gravemente, os Porto-Santenses no seu direito à mobilidade, mas, também, a estabilidade do sector turístico e o desenvolvimento que é desejável à economia local e que é inadmissível, até porque não podemos viver de sucessivas prorrogações deste contrato, tanto mais quando, por mais prorrogações que se façam, a verdade é só uma: é impossível marcar viagens aéreas para o Porto Santo em Maio, Junho ou na época do Verão”. Pedro Coelho, cabeça-de-lista

“Aqui no Porto Santo vivem Portugueses”, sublinhou, na nota à imprensa, vincando que, fruto do desrespeito que impera do lado da República, o Porto Santo seria, de 24 de Fevereiro a 24 de Março, “a única Ilha Portuguesa que não teria ligação directa ou indirecta ao continente Português”, dado que as ligações directas ao continente só serão retomadas pela TAP a 1 de Abril e, uma semana antes, pela Easyjet.

Pedro Coelho que, de visita àquela Ilha, lembra que dois responsáveis políticos – Pedro Nuno Santos, actual Secretário-geral do PS e candidato a Primeiro-Ministro e João Galamba, que esteve de visita ao Porto Santo em Junho de 2023 – garantiram que iam fazer um novo contrato e resolver, cabalmente, o problema, o que acabou por não acontecer.

“A verdade é que temos um Governo Socialista que é célere em injetar 3,2 mil milhões de euros na TAP e que agora certamente irá pagar uma indemnização choruda à Ex CEO da TAP, mas nunca é célere em resolver os problemas ou, ainda menos, em cumprir o que promete”, disse, deixando claro que este tratamento discriminatório contou com a conivência dos eleitos pelo Círculo Eleitoral da Madeira do PS, que “nunca tiveram uma palavra para com o povo do Porto Santo”, afirmou, demonstrando assim toda a solidariedade para com o povo do Porto Santo.