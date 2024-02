Cinco hectares de pastagens já em recuperação na Calheta

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) já interveio em cerca de cinco hectares de terrenos com pastagens que foram afectados pelos incêndios de Outubro do ano passado.

Hoje, o presidente daquele Instituto, Manuel Filipe, esteve no terreno, a acompanhar os trabalhos que estão em curso. "Atendendo à dimensão e às características dos ecossistemas afectados, o tratamento e recuperação desta área ardida está a ser efectuada através de uma intervenção que visa o restauro da área promovendo a limpeza e preparação do terreno para criação de pasto, assegurando os fluxos de bens e serviços necessários à manutenção das condições ecológicas das áreas atingidas e das condições socio-económicas das populações envolvente numa óptica bidimensional: a biofísica e a socioeconómica", podemos ler no comunicado enviado às redacções.

A mesma missiva refere que, com recursos aos meios próprios, o IFCN está a colaborar com as cooperativas de gado daaquela zona, de modo a promover mais rapidamente a recuperação das pastagens afectadas. Nesse sentido, estão no terreno máquinas para preparar o terreno para serem efectuadas sementeiras, fomentando o rápido crescimento de erva que permita a revitalização do pastoreio.

Paralelamente, em Novembro do ano passado, o Governo Regional dispensou pouco mais de 106 mil euros para a regeneração de áreas ardidas nas zonas altas do concelho da Calheta. Os trabalhos, que deveriam ter ficado concluídos até final de Dezembro, foram entregues à empresa FloraRAM, seleccionada após consulta prévia.

De acordo com o caderno de encargos, os serviços a realizar incidiam nas zonas altas do concelho da Calheta, junto à estrada regional n.º 110, numa extensão de nove hectares, onde terá sido realizado o estilhaçamento mecânico do material ardido, com espalhamento do mesmo no local, sendo feita, também, a sementeira de espécies pratenses (forrageiras) na área intervencionada.