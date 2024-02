Cinco pessoas morreram em colapso de edifício na cidade velha de Fez

Cinco pessoas morreram no colapso de um edifício da medina (cidade velha) de Fez, em Marrocos, noticiaram hoje os media locais.

O prédio de três andares, de construção antiga, ruiu no sábado ao final do dia, após chuvas fortes, acrescentaram outras fontes, citadas pela AFP, que precisaram que três homens e duas mulheres morreram no acidente.

O edifício, situado na medina classificada como património mundial pela UNESCO, "não estava consideraoa como em risco de ruir ou representando qualquer perigo para os habitantes e a vizinhança", indicou o site de informação Le460.

Muito frequentada pelos turistas, a medina de Fez é uma das mais antigas e mais extensas (280 hectares) do mundo, e é considerada como uma das mais bem conservadas do mundo arabo-muçulmano.

Outros edifícios delapidados desabaram no passado.