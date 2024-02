Galho tombado ‘fechou’ estrada no Curral dos Romeiros

Por estar a impedir a passagem de carros, os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram esta tarde ao Curral dos Romeiros, freguesia de Santa Maria Maior, para retirar galho de árvore que havia tombado sobre a estrada.

O alerta soou no quartel dos ‘Voluntários’ pouco antes das 15 horas. A circulação viária na localidade da zona alta do Funchal foi restabelecida após a retirada do ramo.