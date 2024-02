348 detidos na Operação 'Carnaval 2024' da GNR

A Guarda Nacional Republicana, que entre os dias 5 e 14 de Fevereiro, "realizou uma operação intensiva de sensibilização, patrulhamento e fiscalização nos locais de festividades, estabelecimentos comerciais onde se procedeu à venda de artigos pirotécnicos e nos eixos rodoviários de acesso às principais zonas onde ocorram festividades associadas ao Carnaval", fez hoje o balanço, no qual se destacam as 348 detenções de condutores, os 2.139 acidentes, que resultaram em 4 mortes, 39 feridos graves e 631 feridos ligeiros.

De acordo com a GNR, "durante esta operação, foram fiscalizados 57.233 condutores tendo sido detectados 655 condutores com excesso de álcool, dos quais 251 foram detidos por possuírem uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l e detidas 97 pessoas por conduzirem sem habilitação legal. Foram ainda levantados 1.071 autos de contraordenação por excesso de velocidade", realça.

No mesmo período, destacam-se ainda várias outras infracções, entre as quais a "749 por falta de inspecção periódica; 283 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório; 187 por falta ou incorrecta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças; 183 por utilização indevida do telemóvel durante a condução", acrescenta.

Como referido, "do que diz respeito à sinistralidade rodoviária, a GNR, na sua área de responsabilidade, registou 2 139 acidentes, dos quais resultaram em 4 vítimas mortais, 39 feridos graves e 631 feridos leves", conclui a 'Guarda'.